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Делегация ЭКОВАС предложила властям Мали новые сроки переходного периода

Весь мир
Делегация ЭКОВАС предложила властям Мали новые сроки переходного периода
wikipedia.org  /  Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Бамако, 24 февраля. Прибывшая в Мали делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложила местному правительству два плана переходного периода. Об этом сообщила партия национального возрождения Parena.

«Согласно данным представленного отчета, существуют два сценария. Один предусматривает передачу власти гражданской администрации спустя 12 месяцев, второй — 16», — отметили представители политического общества.

В документе подчеркивается, что международная техническая комиссия, состоящая из представителей МИНУСМА (многопрофильная комплексная миссия по стабилизации в Мали), ЭКОВАС и местного руководства, договорились о первоочередных действиях, направленных на восстановление конституционного порядка.

Таким образом субрегиональные и международные организации решили пойти на попятную и найти точки соприкосновения с правительством. Однако пока речи о снятии санкционного давления, наложенного в начале января, не идет.

Как предполагают в Parena, посредник ЭКОВАС Гудлак Джонатан в ближайшее время начнет переговоры с президентом Ассими Гоита о рассмотрении нового графика. В начале недели Национальный совет принял новую переходную хартию, но не определил ее срок действия из-за сохраняющейся террористической угрозы.

Ранее западноафриканские предприниматели раскритиковали экономическое давление, наложенное сообществом. Представители Ассоциации торговцев (ACVM) рассказали о колоссальных финансовых потерях, вызванных резолюциями против Мали.

 

Une délégation de la communauté Économique des pays d'Afrique de l'ouest (CEDEAO), qui est arrivée au Mali, a proposé au gouvernement local deux plans de transition.

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