Россия готовит фотовыставку о ситуации в Донбассе

Москва, 25 февраля. Россия ведет подготовку специальной выставки фотографий, которая будет посвящена ситуации в Донбассе.

Отмечается, что данная выставка будет представлена на сессии ООН по правам человека. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров.

Сергей Лавров считает, что западные страны встали на сторону Киева по саботажу Минских договоренностей. Такими словами дипломат ранее прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

Вынужденная военная операция России в Донбассе началась ради предотвращения кровопролития и агрессии против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не оставил Москве иного выбора.