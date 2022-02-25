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«Просто никакой»: политолог Живов дал оценку президенту Зеленскому
Политика
«Просто никакой»: политолог Живов дал оценку президенту Зеленскому
Федеральное агентство новостей  / 

Обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил о геополитическом одиночестве страны, является прямым следствием проводимой в последнее время киевскими властями политики. Такое мнение высказал в беседе с ФАН политолог Алексей Живов.

Сегодня утром, 25 февраля, президент Зеленский обратился к нации через свой официальный аккаунт в Telegram. В рамках выступления украинский лидер заявил, что Киев остался с Москвой «один на один» и помощи ждать неоткуда. Также президент выразил надежду на переговоры с Кремлем.

«Зеленский должен был ожидать этого. И многие эксперты, в том числе и я, говорили, что воевать и даже всерьез впрягаться за Украину никто не будет. Мы с вами увидели, что Германия, Франция, Великобритания и США ограничились санкциями. Причем многие из них не очень серьезные. […] Поэтому это серьезный стратегический просчет Зеленского как президента. Он раз за разом показывает, что как руководитель государства он просто никакой. Единственное, что у него хорошо получалось на протяжении этих лет, — это вести военную риторику и вводить не имеющие аналогов в мире санкции против своих политических оппонентов», — отметил эксперт.

Относительно возможных переговоров Москвы и Киева политолог отметил, что с нынешней украинской властью достичь каких-либо договоренностей невозможно.

«С Зеленским, я считаю, никаких переговоров вести нельзя категорически. Он превратил Украину в failed state (несостоявшееся государство. — Прим. ФАН), и никто не готов вступаться за эту Украину Зеленского. И нам с ним не о чем разговаривать», — резюмировал свою позицию Живов.

Ситуация вокруг Украины вызвала широкий резонанс в мировом сообществе. Недавно по ней высказались представители талибов (участники «Талибана»1 — запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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