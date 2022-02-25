Матвиенко заявила, что Россия подготовила ответные санкции с учетом слабых мест Запада

Москва, 25 февраля. Россия уже подготовила ответные санкции против западных стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

Запад начал активно вводить различные ограничения против российских компаний, банков и граждан из-за обострения ситуации на Украине. Россия готова принять ответные меры, она прекрасно знает слабые места США и Евросоюза, отметила Матвиенко.

«Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России», — сказала Матвиенко.

Россия будет делать все возможное для минимизации вреда от санкций. Государство продолжит выполнять свои соцобязательства перед гражданами.

Россия ранее начала военную спецоперацию для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что эти действия являются вынужденными.