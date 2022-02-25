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Жители Крыма готовятся к получению воды по СКК
Общество
Жители Крыма готовятся к получению воды по СКК
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

В Крыму проходят подготовительные работы для запуска воды по Северо-Крымскому каналу (СКК). Сейчас идет очистка русел, проверка насосных станций и других включенных в систему объектов.

Как сообщил зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Альберт Кангиев, в течение всех лет, пока вода не поступала по Северо-Крымскому каналу из-за действий Украины, обходные работы по СКК все равно проводились, благодаря чему значительные работы на объекте не нужны.

«Все насосно-хозяйственные оборудования прокручиваются в определенный период, по самому каналу проводятся обходные работы, ремонт. Ранее СКК для нужд сельского хозяйства запускали в середине марта», — сказал Кангиев.

При этом он сообщил, что власти Крыма не планируют отказываться от строительства новых водохранилищ, которые ранее анонсировали, независимо от того, будет ли поступать на полуостров днепровская вода.

Отметим, что накануне некоторые издания распространили видео, где мужчина восторженно сообщал о запуске Северо-Крымского канала. 

Говорилось, что ролик снят недалеко от населенного пункта Новопокровка под Феодосией. Однако данное сообщение быстро опровергли местные эксперты и представители власти.

Как рассказал ФАН генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, вода уже давно есть в этой части СКК.

«Она транспортируется в строну восточных городов Крыма из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Вода из этих источников по ветке СКК идет прямиком до Феодосии, а далее транспортируется на Керчь», — подчеркнул Максим Новик.

Сейчас идет строительство водного тракта, который дублирует путь этой ветки СКК и позволит избежать водопотери, которые наблюдались во время пользования каналом. Тем временем насосная станция в поселке Владиславовка под Феодосией уже готовится принимать днепровскую воду. На объекте смогут принимать примерно восемь миллионов кубометров воды, которой будет достаточно для Феодосии и окрестных сел.

Ранее ФАН рассказывал, что 24 февраля российские военные обеспечили выход подразделений к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал.

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Все новости / Общество / Жители Крыма готовятся к получению воды по СКК
крым вода северо-крымский канал
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