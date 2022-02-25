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«Совкомбанк» временно приостановил выдачу ипотечных кредитов

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:30
Экономика
«Совкомбанк» временно приостановил выдачу ипотечных кредитов
sovcombank.ru  /  ПАО «Совкомбанк»

Москва, 25 февраля. Российская финансовая организация «Совкомбанк» приняла решение временно остановить выдачу ипотеки.

В пресс-службе отказались комментировать причины, сообщив лишь о самом факте прекращения выдачи займов на покупку жилья.

«Совкомбанк» — системообразующий банк России с устойчивым финансовым положением. Ранее там подчеркнули, что сценарий преодоления негативных последствий при введении санкций уже проработан. Есть необходимый запас капитала и ликвидность, поэтому все обязательства перед кредиторами продолжат выполняться.

Наканыне «Совкомбанк» вместе с рядом других российских банков попал под блокирующие санкции США, предусматривающие запрет на расчеты в долларах. Его карты будут работать только в России, а клиенты не смогут совершать операции по обмену валюты.

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