Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:24
13:23
Политика
Лавров упрекнул Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с РФ нейтральный статус
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
13:11
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения стены квартиры из-за взрыва в Москве
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Китайский дипломат Ван Вэньбинь ушел от ответа на вопрос о признании Пекином ЛДНР

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:30
Политика
Китайский дипломат Ван Вэньбинь ушел от ответа на вопрос о признании Пекином ЛДНР
Global Look Press  /  Xinhua

Пекин, 25 февраля. Украинский вопрос имеет сложную историю, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности признания Пекином независимости ДНР и ЛНР.

Позиция Пекина по вопросу Украины является последовательной, отметил дипломат. По его словам, китайские власти призывают все стороны прекратить дальнейшую эскалацию. Также он выразил надежду, что разногласия будут урегулированы путем диалога.

«Украина, несомненно, является суверенным государством, позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, она не изменилась», — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее сообщалось, что посольство Китая организует чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан из Украины. Соответствующее решение было принято в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. Руководство республик Донбасса обратилось к Москве с просьбой о помощи после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Китайский дипломат Ван Вэньбинь ушел от ответа на вопрос о признании Пекином ЛДНР
украина россия донбасс китай лднр
Комментировать