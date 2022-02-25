Китайский дипломат Ван Вэньбинь ушел от ответа на вопрос о признании Пекином ЛДНР

Пекин, 25 февраля. Украинский вопрос имеет сложную историю, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможности признания Пекином независимости ДНР и ЛНР.

Позиция Пекина по вопросу Украины является последовательной, отметил дипломат. По его словам, китайские власти призывают все стороны прекратить дальнейшую эскалацию. Также он выразил надежду, что разногласия будут урегулированы путем диалога.

«Украина, несомненно, является суверенным государством, позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, она не изменилась», — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее сообщалось, что посольство Китая организует чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан из Украины. Соответствующее решение было принято в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. Руководство республик Донбасса обратилось к Москве с просьбой о помощи после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.