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Свыше 1500 домов в Горловке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Армия
Свыше 1500 домов в Горловке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 25 февраля. В городе Горловка Донецкой Народной Республики после массированных обстрелов украинских военных без электроснабжения остались более 1500 домовладений.

Артиллерийские и минометные удары ВСУ привели к повреждению 19 трансформаторных подстанций в Горловке. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Комарова н.п. Горловка обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Также остановлена работа трех котельных и очистного сооружения», — отмечается в сообщении представителей ДНР.

Ранее стало известно, что более 120 тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию из-за обстрелов ВСУ. О готовности жителей Мариуполя приветствовать бойцов ВС РФ российскими флагами писало издание utro.ru.

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