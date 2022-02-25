Глава МИД России Лавров заявил, что Запад выгораживает украинский режим

Москва, 25 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны встали на сторону Киева по саботажу Минских договоренностей.

Российский высокопоставленный дипломат прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По мнению Лаврова, Запад долгое время подыгрывал администрации Владимира Зеленского.

«Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения», — подчеркнул он.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение он принял ради защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации военной инфраструктуры Украины, мирным жителям ничего не угрожает. Ранее системы ПВО ВСУ были подавлены российскими военными.