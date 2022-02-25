Банги, 25 февраля. Представители Министерства обороны РФ познакомили центральноафриканских коллег с историей и культурой Российской Федерации. Встреча проходила на территории «Русского дома», сообщает Radio Lengo Songo.
«Программа обмена опытом направлена на развитие братских связей между населением двух государств. Присутствующие на мероприятии военнослужащие ЦАР положительно оценили работу союзников. Кроме того, генерал-майор Анвар Галимуллин объяснил жителям, как строится сотрудничество между Банги и Москвой.
Партнерство между сторонами носит не только оборонный характер, оно включает взаимодействие по множеству других направлений. Они способствуют модернизации экономики и социальной жизни африканской страны», — подчеркнули в СМИ.
Ранее официальные представители РФ поздравили население республики с новым праздником — Днем защитника ЦАР, а также провели ряд мероприятий, направленных на развитие двусторонних отношений.
Местные жители в свою очередь поблагодарили российских инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты обучили бойцов местных сил обороны и безопасности, буквально сделав армию и полицию страны одними из сильнейших в регионе.
Посетители мероприятия поддержали Донецкую и Луганскую народные республики, поздравив граждан Донбасса с признанием их независимости Москвой.
Des représentants du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ont présenté aux collègues centrafricains l'histoire et la culture de la Fédération de Russie. La réunion a eu lieu sur le territoire de la Maison russe.