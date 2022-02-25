Военные РФ рассказали центральноафриканским коллегам об истории и культуре России

Банги, 25 февраля. Представители Министерства обороны РФ познакомили центральноафриканских коллег с историей и культурой Российской Федерации. Встреча проходила на территории «Русского дома», сообщает Radio Lengo Songo.

«Программа обмена опытом направлена на развитие братских связей между населением двух государств. Присутствующие на мероприятии военнослужащие ЦАР положительно оценили работу союзников. Кроме того, генерал-майор Анвар Галимуллин объяснил жителям, как строится сотрудничество между Банги и Москвой.

Партнерство между сторонами носит не только оборонный характер, оно включает взаимодействие по множеству других направлений. Они способствуют модернизации экономики и социальной жизни африканской страны», — подчеркнули в СМИ.