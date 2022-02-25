Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:23
13:23
Политика
Лавров упрекнул Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с РФ нейтральный статус
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
13:11
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения стены квартиры из-за взрыва в Москве
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Сирену воздушной тревоги включили в Виннице

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:30
Общество
Сирену воздушной тревоги включили в Виннице
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Винница, 25 февраля. Звуки сирены воздушной тревоги раздаются в украинском населенном пункте Винница, сообщают СМИ.

Сирены воздушной тревоги также были слышны в двух крупнейших городах Украины — Киеве и Львове. Похожие сообщения появлялись в Сети из разных уголков республики.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля в обращении к гражданам сообщил о решении провести специальную операцию на Украине. Данная мера поможет прекратить агрессию против жителей ДНР и ЛНР. Глава государства назвал операцию вынужденной мерой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сирену воздушной тревоги включили в Виннице
донбасс винница сирена
Комментировать