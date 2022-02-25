Сирену воздушной тревоги включили в Виннице

Винница, 25 февраля. Звуки сирены воздушной тревоги раздаются в украинском населенном пункте Винница, сообщают СМИ.

Сирены воздушной тревоги также были слышны в двух крупнейших городах Украины — Киеве и Львове. Похожие сообщения появлялись в Сети из разных уголков республики.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля в обращении к гражданам сообщил о решении провести специальную операцию на Украине. Данная мера поможет прекратить агрессию против жителей ДНР и ЛНР. Глава государства назвал операцию вынужденной мерой.