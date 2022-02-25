Алкоголь из Украины арестовали в ливийском порту Мисураты

Мисурата, 25 февраля. Партию спиртных напитков задержали в порту на западе Ливии. Груз прибыл из Украины, сообщило Таможенное управление.

Согласно заявлению ведомства, сотрудники отдела досмотра в морской гавани Мисураты изъяли контейнер, содержащий флаконы с шампунем. В коробках, помимо моющего средства, обнаружили 12 000 бутылок алкоголя. Дело передано на дальнейшее расследование в прокуратуру.

Ранее ливийский политический деятель Махмуд Хасан обвинил Запад в обострении ситуации на территориях ЛДНР и Украины. По его словам, нынешний конфликт спровоцирован Западом, который продолжает кормить иллюзиями Киев.

На днях граждане североафриканской страны раскритиковали заявления главы МИД нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш. Министр призвала Россию воздержаться от проведения военной операции и заявила об отказе признавать независимость ЛНР и ДНР. Активисты потребовали от Мангуш сначала решить внутренние проблемы, заключающиеся в присутствии наемников на западе государства.

ضبط شحنة خمور بميناء مصراتة الليبي قادمة من أوكرانيا

.أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن اكتشاف 12 ألف زجاجة مشروب كحولي مخبأة داخل الحاوية التي وصلت من أوكرانيا