Украинским военнослужащим необходимо дать сутки, чтобы сложить оружие и вернуться к семьям, а президент страны Владимир Зеленский за свои преступные приказы против мирного населения должен быть отдан под суд. Такую позицию в беседе с ФАН высказал политик, глава объединения профсоюзов «Соцпроф» Сергей Вострецов.

«Просим президента РФ беречь жизни наших солдат и военнослужащих ДНР и ЛНР. Даже тысяча жизней оккупантов не стоит одной жизни нашего человека. Надо дать той стороне сутки на то, чтобы сложить оружие и сдаться. Бандеровцам — суд и тюрьма, пусть отвечают за свои преступления против человечества. Остальным — порицание и помилование», — высказал свою позицию Вострецов.

Нынешние власти Украины, по мнению политика, тоже должны ответить как за многолетний геноцид жителей Донбасса, так и за нынешние приказы, из-за которых продолжают гибнуть люди.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Гибнут мирные люди, а Зеленский обзывает себя главнокомандующим и зовет людей на смерть за американские коврижки и европейские подачки. Его надо судить за это», — резюмировал свою точку зрения Вострецов.

Нынешнее положение украинского режима иначе как патовым не назовешь. Сам Зеленский уже признал и осознал, что «защищать Украину придется в одиночку». Молчаливый ответ НАТО на вопрос Киева о вступлении страны в Альянс был очень красноречив. Однако Зеленский так и призывает украинскую армию продолжать «отстаивать территориальную целостность своей страны», отправляя на гибель собственных граждан.