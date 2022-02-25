Находящиеся над Россией британские самолеты смогут долететь до пунктов назначения

Москва, 25 февраля. Самолеты Великобритании, которые сейчас находятся в российском воздушном пространстве, смогут беспрепятственно завершить свои маршруты.

Недавно введенные Москвой ограничения на использование воздушного пространства, коснутся только последующих британских рейсов. Те суда, которые уже находятся в небе, могут завершить полеты, передает РИА Новости.

Росавиация ранее сообщила о введении запрета на полеты над Россией для британских самолетов. Эта мера коснулась и транзитных лайнеров, а также тех судов, которые зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Причиной стало обострение ситуации на Украине.