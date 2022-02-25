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Власти Индии эвакуируют своих граждан из Украины через сухопутные границы

Общество
Власти Индии эвакуируют своих граждан из Украины через сухопутные границы
pxhere.com

Нью-Дели, 25 февраля. Власти Индии организовали эвакуацию своих граждан с территории Украины через ее сухопутные границы с другими государствами.

Согласно последним данным, в разных регионах Украины учится более 20 тысяч индийских студентов. Об этом сообщает индийская газета Times of India.

Отмечается, что вывозные рейсы компания Air India наметила на 22, 24 и 26 февраля. Кроме того, возможна организация дополнительных рейсов, если возникнет такая необходимость.

В связи с эскалацией конфликта в Донбассе посольство Китая ранее организовало чартерные авиарейсы, чтобы эвакуировать своих граждан из Украины. Об этом говорится в официальном сообщении дипломатической миссии.

Вынужденная военная операция России в ЛДНР началась для предотвращения кровопролития. Президент РФ Владимир Путин намерен остановить агрессию против жителей Донбасса.

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украина донбасс индия эвакуация границы
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