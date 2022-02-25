Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:23
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
13:11
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения стены квартиры из-за взрыва в Москве
13:09
Политика
Итальянский премьер Драги не смог дозвониться до Зеленского
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Запад указал Зеленскому на истинное место Украины
Политика
Запад указал Зеленскому на истинное место Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Участь президента Украины Владимира Зеленского незавидна. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украина осталась в одиночестве.

«США и другие союзники показали ему истинное место Украины. В выстроенной системе "Украина — анти-Россия". Этот русофобский проект поднял самые темные силы, с которыми боролись наши прадеды, деды и которые теперь нужно устранять «хирургическим путем»», — высказал свою позицию эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, в чем заключается проблема президента Украины.

«Мое мнение, он до сих пор не вышел из той роли президента в "Слуге народа". А реальность совсем другая. У него была поддержка. Он пришел к власти, позиционируя себя в качестве президента мира», — пояснил собеседник ФАН.

Запад указал Зеленскому на истинное место Украины
Prt Scr youtube.com / Мир 24

В завершение он поделился своим предположением о том, как может сложиться дальнейшая судьба Владимира Зеленского.

«Участь Зеленского незавидна. В результате демилитаризации и денацификации к власти должны прийти люди, которые на самом деле заботятся об Украине», — подытожил капитан 1-го ранга запаса.

Ранее политики Франц Клинцевич в беседе с ФАН указал на тяжелое положение президента Украины. По мнению собеседника, есть основания для того, чтобы считать Владимира Зеленского военным преступником.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Запад указал Зеленскому на истинное место Украины
зеленский дандыкин
Комментировать