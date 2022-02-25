Запад указал Зеленскому на истинное место Украины

Участь президента Украины Владимира Зеленского незавидна. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украина осталась в одиночестве.

«США и другие союзники показали ему истинное место Украины. В выстроенной системе "Украина — анти-Россия". Этот русофобский проект поднял самые темные силы, с которыми боролись наши прадеды, деды и которые теперь нужно устранять «хирургическим путем»», — высказал свою позицию эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, в чем заключается проблема президента Украины.

«Мое мнение, он до сих пор не вышел из той роли президента в "Слуге народа". А реальность совсем другая. У него была поддержка. Он пришел к власти, позиционируя себя в качестве президента мира», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своим предположением о том, как может сложиться дальнейшая судьба Владимира Зеленского.

«Участь Зеленского незавидна. В результате демилитаризации и денацификации к власти должны прийти люди, которые на самом деле заботятся об Украине», — подытожил капитан 1-го ранга запаса.

Ранее политики Франц Клинцевич в беседе с ФАН указал на тяжелое положение президента Украины. По мнению собеседника, есть основания для того, чтобы считать Владимира Зеленского военным преступником.