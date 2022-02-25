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«Сбер» подтвердил доступность проведения операций с ценными бумагами в условиях санкций

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:19
Экономика
«Сбер» подтвердил доступность проведения операций с ценными бумагами в условиях санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Санкции, введенные в отношении Сбербанка, не повлияют на проведение операций с российскими и иностранными ценными бумагами. С таким заявлением выступили в крупнейшем российском кредитном учреждении.

Ряд стран приняли решение о введении санкции против «Сбера». Однако, как отметили в компании, все системы банка и его офисы работают в штатном режиме после объявлении об ограничениях.

Клиенты организации могут продолжать пользоваться ее услугами. При этом денежные средства доступны гражданам в полном объеме.

Санкции в отношении Сбербанка были введены из-за начала специальной операции в Донбассе, которую проводит Россия. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация Украины.

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санкции сбербанк ценные бумаги
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