Депутат Госдумы Роднина не собирается извиняться перед Валиевой за критику в ее адрес

Москва, 25 февраля. Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что ей не за что извиняться перед Камилой Валиевой.

Ранее прославленная спортсменка заявила, что в случае если будет доказано употребление допинга Камилой Валиевой, это нанесет «удар в спину стране». В крови 15-летней фигуристки был найден триментазидин — препарат для поддержания работы сердца. Стоит отметить, что данное лекарство никоем образом не может повлиять на улучшение спортивных результатов. Роднина заявила, что не видит причин для извинений за свои слова в адрес Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Йокерит» планирует сняться с розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2021/2022. Главная причина такого решения — нестабильная ситуация на территории Украины.