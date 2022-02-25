Житель Харькова рассказал ФАН, что происходит в украинском городе

Украинские СМИ сообщают об ожесточенных боях с силами республик Донбасса и России на подступах к различным городам, однако местные жители предоставляют иную информацию. Население действительно оказалось в новой для себя ситуации и обеспокоено происходящим, однако обострение тревожных настроений по всей стране во многом является заслугой местных властей.

Житель Харькова в интервью международной редакции ФАН рассказал о складывающейся в его городе обстановке.

Взгляд на происходящее

«У меня спальный район на северо-западе. Возможно, где-то ситуация отличается, но точно непринципиально. Я живу на 12-м этаже и вижу панорамно большую часть города. Проснулись вчера от первых ракетных ударов еще затемно, где-то перед рассветом. Через час начали собираться очереди перед банкоматами, потом в магазинах, а затем перед аптеками. Очереди так и были весь день. Магазины большую часть товаров распродали до обеда, некоторые закрылись, но большая часть работала», — рассказывает горожанин.

Харьковчанин отметил, что общественный транспорт в городе ходил весь день, однако с некоторыми перебоями и отклонениями от привычного графика. Троллейбусы курсировали по маршрутам как обычно, автобусы — только частично, а трамваи — значительно реже. В то же время частные городские маршрутки полностью отсутствовали.

Источник сообщил, что с утра и примерно до обеда было отключено проводное интернет-соединение. После его восстановления часть украинских сайтов не работала до вечера. В то же время мобильная сеть утром была не очень стабильна, но сейчас работает без проблем.

«Вчера я сразу пошел в магазин и был там одним из первых, даже без очередей. Через час сходил еще раз: основные продукты (хлеб, крупы, макароны, овощи) еще были, но уже мало. Жена с дочкой ходили гулять после обеда, тогда уже практически все раскупили, но кое-что еще можно было найти, часть магазинов работала. Я закупал все необходимое с расчетом, чтобы не выходить из дома ближайшие несколько дней, поэтому как сейчас обстоят дела с этим — не знаю», — говорит горожанин.

Люди в укрытии

По его словам, еще ночью часть харьковчан сразу же выдвинулась в метро, используемое в качестве бомбоубежища. Уже к 6 часам утра там собралось достаточно много людей, поскольку имело место нагнетание обстановки в СМИ. Власти сообщали, что ожидается бомбардировка жилых районов.

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«Люди просидели на станциях до глубокого вечера, хотя объективно к этому не было никаких оснований. Сейчас, похоже, большая часть разошлась по домам, по крайней мере народ уже не кучкуется возле входов в метро, как было вчера весь день (кто-то постоянно выходил посмотреть, подышать воздухом). Отсюда такая разница в картинках. СМИ показывают одних прячущихся в метро горожан, а другие в это же время играют на детских площадках с детьми», — рассказал собеседник ФАН.

На данный момент часть жителей уже покинула свои дома и уехала. Но если судить по горящим от света окнам поздно вечером, где-то 60% людей все же остались.

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О боях

Также наш источник сообщил, что в течение 24 февраля на перекрестке окружной трассы между Салтовкой и Циркунами имело место продолжительное столкновение. В ночь на 25 февраля на севере и северо-западе вдали от города также шли бои: на горизонте были видны вспышки, однако звук не доходил до жилого массива. В то же время житель подчеркивает, что в самом Харькове никакие военные действия не велись, после заката все было в целом спокойно, лишь один раз где-то далеко прогремели взрывы. В пятницу утром было уже тихо.

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Общая оценка

«В целом народ ведет себя спокойно, какой-то паники нет и не было даже вчера утром. Может, напряженная суета, но не больше. Погода накануне была хорошая, людей на улице было достаточно много. У кого-то работа, кто-то собак выгуливал или другие свои вопросы решал, многие в очередях стояли. Собственно, если бы не очереди и кучки людей на выходе из метро, жизнь выглядела бы абсолютно обычной. Сегодня людей и машин очень мало, но в целом тоже обыденно», — рассказал житель Харькова.

Все описываемое очевидцем происходит на фоне российской военной операции по демилитаризации Украины и обеспечению Донбасса. Она проводится с 24 февраля по приказу главы РФ Владимира Путина.