Отказ стран Запада поддержать Владимира Зеленского во вступлении в НАТО после начала спецоперации РФ по денацификации Украины политолог Армен Гаспарян в беседе с ФАН назвал вполне закономерным явлением. По мнению политолога, подобный исход событий был весьма ожидаем.

«Если ты умер — это надолго. Разве была хоть какая-то единственная предпосылка, что Украину не кинут? С чего вдруг? Это судьба такая. Украину всегда кидали союзники», — высказался Армен Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Собеседник ФАН отметил, что представители украинской власти не учатся ни на своих ошибках, ни на чужих. Яркий пример тому — военный конфликт в Афганистане, когда обещанные США всевозможные «блага» остались пустым обнадеживанием.

«Они почему-то искренне считают, что конкретно они поймали судьбу за каштаны. А потом получается привычная схема — «Нас опять кинули. Нас никто не хочет защищать. Как так? А мы же…» А кто виноват? После Афганистана надо было для себя какие-то выводы сделать», — высказал свое мнение Армен Гаспарян.

Федеральное агентство новостей /

По прошествии лет слово «Афганистан» не упоминается ни в одном эфире канала CNN. По словам политолога, подобная судьба ожидает и Украину.

«Не получился большой могучий проект под названием «анти-Россия». Ну что теперь поделаешь? Переиграли вас. Так в политике бывает. Ну, ничего. Будут дальше накачивать деньгами прибалтов, поляков», — добавил Армен Гаспарян.

Ранее своим видением ситуации поделился с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, Запад использовал киевский режим в своих целях