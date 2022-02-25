Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:22
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
13:11
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения стены квартиры из-за взрыва в Москве
13:09
Политика
Итальянский премьер Драги не смог дозвониться до Зеленского
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

«Украину всегда кидали союзники»: Армен Гаспарян об отказе Запада поддержать Зеленского
Политика
«Украину всегда кидали союзники»: Армен Гаспарян об отказе Запада поддержать Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Отказ стран Запада поддержать Владимира Зеленского во вступлении в НАТО после начала спецоперации РФ по денацификации Украины политолог Армен Гаспарян в беседе с ФАН назвал вполне закономерным явлением. По мнению политолога, подобный исход событий был весьма ожидаем.

«Если ты умер — это надолго. Разве была хоть какая-то единственная предпосылка, что Украину не кинут? С чего вдруг? Это судьба такая. Украину всегда кидали союзники», — высказался Армен Гаспарян.

«Украину всегда кидали союзники»: Армен Гаспарян об отказе Запада поддержать Зеленского
instagram.com / @asgasparyan

Собеседник ФАН отметил, что представители украинской власти не учатся ни на своих ошибках, ни на чужих. Яркий пример тому — военный конфликт в Афганистане, когда обещанные США всевозможные «блага» остались пустым обнадеживанием.

«Они почему-то искренне считают, что конкретно они поймали судьбу за каштаны. А потом получается привычная схема — «Нас опять кинули. Нас никто не хочет защищать. Как так? А мы же…» А кто виноват? После Афганистана надо было для себя какие-то выводы сделать», — высказал свое мнение Армен Гаспарян.

«Украину всегда кидали союзники»: Армен Гаспарян об отказе Запада поддержать Зеленского
Федеральное агентство новостей /

По прошествии лет слово «Афганистан» не упоминается ни в одном эфире канала CNN. По словам политолога, подобная судьба ожидает и Украину.

«Не получился большой могучий проект под названием «анти-Россия». Ну что теперь поделаешь? Переиграли вас. Так в политике бывает. Ну, ничего. Будут дальше накачивать деньгами прибалтов, поляков», — добавил Армен Гаспарян.

Ранее своим видением ситуации поделился с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, Запад использовал киевский режим в своих целях

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Украину всегда кидали союзники»: Армен Гаспарян об отказе Запада поддержать Зеленского
украина нато зеленский
Комментировать