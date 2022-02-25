Минэкономики Франции назвало стратегическим вопрос цен на газ

Париж, 25 февраля. Вопрос стоимости газа в Европе имеет стратегическое значение, считают в минэкономики Франции. Таким образом ведомство прокомментировало повышение в последние часы на 30% цен на голубое топливо в регионе.

Спотовые цены газа в Европе ускорили рост 24 февраля, когда котировки превысили 1400 долларов за тысячу кубометров. Это является максимальным значением с начала октября. В тот период стоимость взлетала почти до 2000 долларов за тысячу «кубов».

Котировки газа на открытии торгов лондонской биржи ICE 25 февраля упали на 21%. Стоимость топлива на старте торгов снизилась до 1230 долларов за тысячу кубометров.