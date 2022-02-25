Премьер Швеции Андерссон: Зеленский подключился к саммиту Евросоюза из бункера

Стокгольм, 25 февраля. Глава Правительства Швеции Магдалена Андерссон сообщила о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза.

В ночь на 25 февраля состоялся экстренный саммит Евросоюза. Как уточнила премьер-министр Швеции, украинский лидер подключился к переговорам из бункера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о спецоперации на территории Донбасса. С просьбой о помощи к Москве обратились власти ЛДНР. В Минобороны РФ заверили, что жители республик указанного региона находятся в безопасности. В случае необходимости и при желании люди могут эвакуироваться в Россию. Сейчас им поступает гуманитарная помощь из регионов РФ.