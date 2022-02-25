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Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 11:39
Экономика
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции
wikipedia.org  /  Andrzej Wójtowicz / CC BY-SA 2.0

Тбилиси, 25 февраля. Грузия не будет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он уточнил, что страна не обязана вводить санкции в отношении России. Подобной позиции Тбилиси придерживался прежде и не собирается от нее отступать.

«Более года назад мы присоединились лишь к одной из 15 санкций, установленных Евросоюзом в отношении РФ», — уточнил Гарибашвили, имея ввиду импорт продукции, произведенной в Крыму и Севастополе.

По словам политика, Грузии удалось восстановить и наладить торгово-экономические отношения с Россией, их планируется в дальнейшем развивать. Между тем лидеры грузинской правящей партии «Единое национальное движение» не раз призывали власти ввести экономические санкции против Москвы.

Учитывая ситуацию на Украине, встреча между сборными Грузии и России по регби в рамках мужского чемпионата Европы была перенесена.

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