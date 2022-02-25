Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:56
11:55
Экономика
Аксаков: возможное отключение России от SWIFT «не драматично»
11:55
Армия
MW: украинские системы ПВО были подавлены российскими военными с ошеломительной скоростью
11:54
Спорт
Сборная Украины по биатлону не выступит на этапах КМ и Кубка IBU
11:52
Происшествия
Ростовская шахта «Обуховская» продолжает работу в штатном режиме после обрушения кровли
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ

Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Специальный корреспондент ФАН Александр Сладков находится в Донецке. Он передает последние новости из охваченного боями Донбасса и с Украины.

Известно, что ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке ВС РФ.

Донецкое ополчение движется на волновахском направлении, луганское — успешно продвинулось на 9 км вглубь в районе поселка Степовое.

Моральный дух украинских силовиков подорван — известно уже о более 150 случаев сдачи в плен. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российской армии 82 украинских военнослужащих. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

По данным Минобороны РФ, за сутки было сбито пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
днр всу украина лнр вс рф
Комментировать