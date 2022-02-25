Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ

Специальный корреспондент ФАН Александр Сладков находится в Донецке. Он передает последние новости из охваченного боями Донбасса и с Украины.

Известно, что ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке ВС РФ.

Донецкое ополчение движется на волновахском направлении, луганское — успешно продвинулось на 9 км вглубь в районе поселка Степовое.

Моральный дух украинских силовиков подорван — известно уже о более 150 случаев сдачи в плен. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российской армии 82 украинских военнослужащих. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

По данным Минобороны РФ, за сутки было сбито пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.