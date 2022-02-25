Стоматолог Конников нашел изъян в белоснежной улыбке Надежды Бабкиной

Москва, 25 февраля. Знаменитая певица Надежда Бабкина потратила целое состояние на белоснежную улыбку. По мнению стоматолога-ортопеда Олега Конникова, звезда отдала более 2 миллионов рублей.

Несмотря на то, что певица потратила большую сумму денег на свои зубы, есть изъян, который отметил специалист. По его словам, при первом взгляде на улыбку звезды его насторожила асимметрия.

«Вижу небольшое смещение по левой стороне, но это может мне казаться. В то время, когда Надежда это делала, точного подхода к дисциплине не было. Может, это ассиметрия, с которой она всю жизнь живет. Не знаю, надо разбираться», — указал стоматолог в разговоре с порталом BLITZ+.

Как отметил Олег Конников, артистке делали «полную анатомию». По оценке эксперта, в среднем такая услуга стоит более 2,5 миллиона рублей.

Надежда Бабкина тратит много денег на то, чтобы выглядеть превосходно. Звезда хочет выглядеть привлекательно, поэтому не жалеет средств на омолаживающие процедуры. Некоторые поговаривают, что артистка старается держать себя в тонусе из-за молодого супруга. Однако ходят слухи, что влюбленные уже расстались.