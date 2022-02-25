Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:56
11:55
Экономика
Аксаков: возможное отключение России от SWIFT «не драматично»
11:55
Армия
MW: украинские системы ПВО были подавлены российскими военными с ошеломительной скоростью
11:54
Спорт
Сборная Украины по биатлону не выступит на этапах КМ и Кубка IBU
11:52
Происшествия
Ростовская шахта «Обуховская» продолжает работу в штатном режиме после обрушения кровли
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Стоматолог Конников нашел изъян в белоснежной улыбке Надежды Бабкиной

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 11:34
Шоу-бизнес
Стоматолог Конников нашел изъян в белоснежной улыбке Надежды Бабкиной
instagram.com  /  @ngbabkina

Москва, 25 февраля. Знаменитая певица Надежда Бабкина потратила целое состояние на белоснежную улыбку. По мнению стоматолога-ортопеда Олега Конникова, звезда отдала более 2 миллионов рублей.

Несмотря на то, что певица потратила большую сумму денег на свои зубы, есть изъян, который отметил специалист. По его словам, при первом взгляде на улыбку звезды его насторожила асимметрия.

«Вижу небольшое смещение по левой стороне, но это может мне казаться. В то время, когда Надежда это делала, точного подхода к дисциплине не было. Может, это ассиметрия, с которой она всю жизнь живет. Не знаю, надо разбираться», — указал стоматолог в разговоре с порталом BLITZ+.

Как отметил Олег Конников, артистке делали «полную анатомию». По оценке эксперта, в среднем такая услуга стоит более 2,5 миллиона рублей.

Надежда Бабкина тратит много денег на то, чтобы выглядеть превосходно. Звезда хочет выглядеть привлекательно, поэтому не жалеет средств на омолаживающие процедуры. Некоторые поговаривают, что артистка старается держать себя в тонусе из-за молодого супруга. Однако ходят слухи, что влюбленные уже расстались.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Стоматолог Конников нашел изъян в белоснежной улыбке Надежды Бабкиной
бабкина зубы стоматолог пластика внешность
Комментировать