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«Придется отвечать»: что грозит Зеленскому за обстрелы Донбасса
Политика
«Придется отвечать»: что грозит Зеленскому за обстрелы Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

После событий на юго-востоке Украины президента Владимира Зеленского можно считать военным преступником. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев остался в одиночестве.

«Мы сразу предупреждали и [экс-президента страны Петра] Порошенко, и Зеленского: кроме России, у вас нет друзей, никто не будет за вас заступаться, вас выжмут как лимон и бросят», — сказал политик.

Франц Клинцевич также напомнил, благодаря чему в свое время шоумен пришел к власти.

«Зеленский победил на выборах благодаря заявлениям, что будет выстраивать отношения с Россией. Сразу после выборов он лег под соответствующий департамент Соединенных Шатов Америки. Стало понятно, что эта марионетка будет отрабатывать то же направление, что и его предшественник Петр Порошенко», — пояснил собеседник ФАН.

После событий на Юго-Востоке Украины Зеленского можно считать военным преступником
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что, на его взгляд, положение нынешнего президента Украины весьма плачевное.

«Украину превратили в плацдарм и создали критически опасные для нашей национальной безопасности объекты. Мы вынуждены защищать людей и локализовать проблему. Сейчас Зеленскому будет очень сложно вступать в переговоры. С учетом того, что произошло на юго-востоке [страны], он является военным преступником. Придется отвечать», — подытожил глава Российского союза ветеранов Афганистана.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что Запад использовал Владимира Зеленского и теперь бросил. По мнению политика, бывший шоумен погибнет в полном одиночестве.

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зеленский клинцевич
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