Триполи, 25 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии подтвердила перебои в экспорте продукции через морские порты. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По словам представителя ННК, плохие погодные условия и износ оборудования нарушают перекачку нефтепродуктов на склады и дальнейшую отгрузку на грузовые корабли.

«У нас недостаточно танкеров для размещения двухдневной добычи в нефтяном порту Завия, и мы боимся, что добыча снизится, если плохая погода продлится более трех дней», — говорится в заявлении.

Корпорация потребовала от Правительства национального единства (ПНЕ), утратившего легитимность 24 декабря, в день несостоявшихся выборов, предоставить финансирование для обслуживания критически важной инфраструктуры нефтяного сектора, резервуаров для хранения и оборудования, уничтоженного во время различных конфликтов.

«Отсутствие доступного финансирования привело к колебаниям добычи, а месторождения останавливают работу из-за утечек и других проблем. Это сильно повлияло на валютные доходы страны», — заявили в ННК.

Национальный метеорологический центр предупредил о сильном ветре вдоль побережья, простирающегося от Аль-Хумса на восток страны. Скорость воздушного потока варьируется от 15 до 20 метров в секунду. Высота волн превышает 4–5 метров.

ННК ранее объявила, что доходы страны от экспорта нефти и газа достигли более 21,5 миллиарда долларов в 2021 году. Это является самым высоким уровнем за последние пять лет.

Национальную нефтяную корпорацию Ливии с 2014 года возглавляет Мустафа Саналла. Несколько лет он успешно реализовал богатства государства через европейских трейдеров по заведомо заниженной цене, за что получал приличные «откаты».

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей неоднократно указывал на разграбление ресурсов североафриканской страны со стороны ННК. По его мнению, коррупцию способно остановить только сильное правительство.

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