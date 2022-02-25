Спикер парламента Крыма Константинов предложил Украине провести референдум

Симферополь, 25 февраля. Украине необходимо сформировать новую власть. Кроме того, Киев должен провести референдум для определения реальных границ страны. Такое предложение озвучил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, сообщило РИА Новости.

Спикер законодательного органа подчеркнул, что оптимальное будущее для Украины — стать государством, отказавшимся от националистических идей. В стране должны быть юридически оформлено соблюдение прав национальных общин. Киев обязан отказаться от попыток стать членом НАТО.

Владимир Константинов добавил, что в стране необходимо провести следствие и наказать всех, кто связан с расправами над журналистами и жителями Донбасса, выступавшими против национализма.

Недавно несколько депутатов Верховной рады обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обратили его внимание на ситуацию в стране и призвали начать диалог с Владимиром Путиным.