Интернет-магазин по продаже БАДов iHerb приостановил работу с Россией

Вашингтон, 25 февраля. Американская компания iHerb приостановила прием заказов из России. Соответствующее объявление появилось на русскоязычной странице интернет-магазина.

Российские граждане временно не могут оформлять заказы из-за логистических проблем. Те клиенты, которые уже получили подтверждение о доставке, смогут получить свои покупки в течение 30 дней.

«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — говорится в сообщении.

Forbes ранее спрогнозировал рост цен на продукты по всему миру из-за обострения ситуации на Украине. Это объясняется тем, что импортерам придется искать новые пути доставки товаров. Больше всего это может коснуться производителей зерновых культур, 80% из которых — российские и украинские компании.