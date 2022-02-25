Франция намерена заблокировать банковские счета попавших под санкции россиян

Париж, 25 февраля. Власти Франции сообщили, что в скором времени попавшие под санкции российские граждане не смогут воспользоваться своими счетами во французских банках.

Европейские государства продолжают принимать новые антироссийские санкции на фоне происходящих в Донбассе событий. Очередной такой мерой стало решение французского правительства о блокировке счетов россиян.

Между тем только вечером 24 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Как сообщили в Кремле, политические лидеры обменялись откровенными мнениями по поводу спецоперации российских ВС по защите мирного населения на территории Украины.