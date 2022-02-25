Метрополитен Харькова не будет обслуживать пассажиров до особого распоряжения

Харьков, 25 февраля. Ситуацию с работой метро Харькова прокомментировал замглавы городской администрации по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. Его слова передает пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что харьковская подземка не возобновит работу по перевозке пассажиров до особого распоряжения. На сегодняшний день она служит убежищем. Наземный транспорт города возобновил работу, но с опозданием. Он начал курсировать с 07:00 или 08:00 по московскому времени.

«Городской транспорт ходит не всеми маршрутами, более точную и полную информацию мы сообщим позднее», — передает пресс-служба администрации города.

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