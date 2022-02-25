Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:55
11:55
Экономика
Аксаков: возможное отключение России от SWIFT «не драматично»
11:55
Армия
MW: украинские системы ПВО были подавлены российскими военными с ошеломительной скоростью
11:54
Спорт
Сборная Украины по биатлону не выступит на этапах КМ и Кубка IBU
11:52
Происшествия
Ростовская шахта «Обуховская» продолжает работу в штатном режиме после обрушения кровли
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Метрополитен Харькова не будет обслуживать пассажиров до особого распоряжения

Общество
Метрополитен Харькова не будет обслуживать пассажиров до особого распоряжения
Prt Scr youtube.com  /  Народное Слово

Харьков, 25 февраля. Ситуацию с работой метро Харькова прокомментировал замглавы городской администрации по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. Его слова передает пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что харьковская подземка не возобновит работу по перевозке пассажиров до особого распоряжения. На сегодняшний день она служит убежищем. Наземный транспорт города возобновил работу, но с опозданием. Он начал курсировать с 07:00 или 08:00 по московскому времени.

«Городской транспорт ходит не всеми маршрутами, более точную и полную информацию мы сообщим позднее», — передает пресс-служба администрации города.

Происходящее сейчас в Донбассе — вынужденная мера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнеса. По его словам, украинские власти не оставили Москве другого выбора.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Метрополитен Харькова не будет обслуживать пассажиров до особого распоряжения
метрополитен харьков транспорт евгений водовозов
Комментировать