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Два человека погибли в ходе столкновения на границе Афганистана с Пакистаном

Весь мир
Два человека погибли в ходе столкновения на границе Афганистана с Пакистаном
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 25 февраля. В результате боестолкновения между афганскими и пакистанскими пограничниками в районе населенного пункта Спин-Болдак на юге Афганистана были убиты два человека и 13 получили ранения. Близлежащий КПП является важным транзитным узлом, через который из Кандагара экспортируется местная сельхозпродукция.

Представитель движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и пресс-секретарь губернатора данной провинции Махмуд Аззам подтвердил информацию о перестрелке, однако не стал разглашать какие-либо подробности. О потерях сообщил СМИ один из сотрудников местной больницы, при этом большая часть пострадавших — мирные жители.

По словам представителя полиции в Кандагаре Асифа Хакими, боевые действия начались после убийства пакистанцами гражданского лица в районе Спин-Болдак. В числе потерь со стороны афганцев он признал гибель одного мужчины и ранение еще двоих человек, в том числе женщины.

Местные источники озвучили иную версию, что причиной стычки стало применение пограничниками Пакистана силы в отношении афганского ребенка, о состоянии которого впоследствии не упоминалось. По словам жителей, бой продолжался несколько часов, при этом пакистанцы активно применяли минометы. Основная часть пострадавших — гражданские лица, которые выходили на крыши своих домов. Один из очевидцев заявил, что большинство из них получили ранения после того, как снаряд попал в стоявший на обочине дороги афганский грузовик. Информация о потерях среди самих участников перестрелки отсутствует. После конфликта местные семьи начали эвакуироваться из населенного пункта.

Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, возложив ответственность за первый выстрел на пакистанских пограничников. По его словам, обе стороны конфликта были «проинформированы» начальством и теперь ситуация находится под контролем. Исламабад пока не отреагировал на происшествие. Как сообщается, в настоящий момент погранпереход Чаман — Спин-Болдак закрыт, ситуация в данном районе остается напряженной.

Это уже не первый инцидент на пакистано-афганских рубежах за истекший месяц. Пятью днями ранее в провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) местные службы безопасности провели контртеррористическую операцию, в ходе которой погиб один военнослужащих, ликвидированы пятеро боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, «пакистанские талибы», запрещенная в РФ организация). Члены этой группировки, по заявлениям Исламабада, базируются на афганской территории, что боевики в Кабуле отрицают. ТТП активно борется с «прозападным» правительством в Пакистане и обвиняется в грабежах, диверсиях и похищениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан
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