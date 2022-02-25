Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:55
11:55
Армия
MW: украинские системы ПВО были подавлены российскими военными с ошеломительной скоростью
11:54
Спорт
Сборная Украины по биатлону не выступит на этапах КМ и Кубка IBU
11:52
Происшествия
Ростовская шахта «Обуховская» продолжает работу в штатном режиме после обрушения кровли
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
11:43
Происшествия
Пожар охватил гостиницу «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Последний выпуск «Прямого эфира» с Малаховым покажут 28 февраля

Общество
Последний выпуск «Прямого эфира» с Малаховым покажут 28 февраля
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 25 февраля. Программу Андрея Малахова «Прямой эфир» закрывают на телеканале «Россия-1». Зрители смогут увидеть последний выпуск шоу 28 февраля.

Вместо «Прямого эфира» в сетке телеканала появится программа «Малахов». По словам авторов проекта, это новая студия, гости которой будут обсуждать интересные истории. Проект сменит название и декорации, но основные рубрики и тематика останутся прежними, пишет kp.ru.

Малахов станет сопродюсером своего нового шоу, сообщает «Газета.Ru». «Прямой эфир» впервые вышел на «России-1» в 2011 году. Самыми частыми темами для обсуждения в студии были скандалы и другие события из жизни звезд шоу-бизнеса.

В последнее время появилось множество слухов о тяжелой болезни Малахова. Инсайдеры говорят, что у популярного телеведущего обнаружили рак, он ездит в Европу, где получает необходимое лечение. Серьезный диагноз звезды ТВ подтверждал и его лечащий врач.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Последний выпуск «Прямого эфира» с Малаховым покажут 28 февраля
шоу малахов прямой эфир
Комментировать