Последний выпуск «Прямого эфира» с Малаховым покажут 28 февраля

Москва, 25 февраля. Программу Андрея Малахова «Прямой эфир» закрывают на телеканале «Россия-1». Зрители смогут увидеть последний выпуск шоу 28 февраля.

Вместо «Прямого эфира» в сетке телеканала появится программа «Малахов». По словам авторов проекта, это новая студия, гости которой будут обсуждать интересные истории. Проект сменит название и декорации, но основные рубрики и тематика останутся прежними, пишет kp.ru.

Малахов станет сопродюсером своего нового шоу, сообщает «Газета.Ru». «Прямой эфир» впервые вышел на «России-1» в 2011 году. Самыми частыми темами для обсуждения в студии были скандалы и другие события из жизни звезд шоу-бизнеса.

В последнее время появилось множество слухов о тяжелой болезни Малахова. Инсайдеры говорят, что у популярного телеведущего обнаружили рак, он ездит в Европу, где получает необходимое лечение. Серьезный диагноз звезды ТВ подтверждал и его лечащий врач.