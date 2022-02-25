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Власти Германии заявили о «полной блокаде» российских банков

Экономика
Власти Германии заявили о «полной блокаде» российских банков
pixabay.com

Берлин, 25 февраля. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил о «полной блокаде» российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией.

По словам Линднера, возможны отдельные транзакции через банки РФ. Речь идет об оплате газа и переводах между германскими фирмами. На такой шаг Берлин решился из-за ситуации на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. Это решение он принял ради защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева.

Российские военнослужащие наносят точечные удары по военной инфраструктуре Украины, угрозы для мирных жителей нет. В настоящий момент выведены из строя 11 военных аэродромов.

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