Жители ДНР предлагают абитуриентам из России поступать в донецкие вузы

Донецк, 25 февраля. Жители Донецка не спешат поступать в российские вузы, а сами приглашают россиян приезжать учиться в молодую республику. Уровень образования в ДНР высокий, а цены — доступнее.

По словам Виктории из Макеевки, абитуриенты имеют право подавать документы сразу в несколько вузов, пишет ИА «Новороссия». Сестра Виктории в этом году поступила в местный университет на экономическую специальность. Зная, что в российских вузах недобор, сестра все равно решила учиться дома. В местном университете выдают дипломы российского образца и преподавание отличное, добавила Виктория.

Виктор, преподаватель донецкого вуза, сообщил, что в российские вузы из Донецка поступают единицы, так как образование платное и стоимость его, как правило, намного превышает стоимость образования в Донецке. В связи с чем он заметил, что российские студенты могут приезжать учиться в республику, потому что здесь цены ниже, а качество обучения после аккредитации ряда вузов ДНР в РФ аналогично российскому.

Ранее упоминалось, что более трети выпускников российских вузов по окончании обучения не могут найти работу по специальности. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.