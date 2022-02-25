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Микронезия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией

Политика
Микронезия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией
pixabay.com  /  LEANDRO AGUILAR

Паликир, 25 февраля. Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией. Это связано с военной операцией РФ в Донбассе, сообщили в правительстве тихоокеанской страны.

Власти островного государства направили соответствующую ноту посольству России на Филиппинах.

«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», — указано в тексте сообщения.

Микронезия выразила солидарность с Украиной. Она готова восстановить дипотношения с РФ, только когда Москва «покажет приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве отношений с Россией. МИД страны призвал к такому же шагу всех партнеров.

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