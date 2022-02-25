МО РФ: 82 украинских военнослужащих сдали оружие в районе острова Змеиный

Киев, 25 февраля. Сразу 82 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону России в районе острова Змеиный. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все украинские военнослужащие, сложившие оружие, в настоящее время дают подписки об отказе участвовать в боевых действиях. Министерство обороны России сообщило, что в ближайшее время их вернут в семьи.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по спасению Донбасса после того, как за помощью обратились главы ЛНР и ДНР. По словам главы государства, иного выбора у РФ просто не было. Российский лидер попросил украинских военных отказаться выполнять преступные приказы Киева, сложить оружие и вернуться домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что не наносит ударов по мирному населению. ВС РФ за первый день спецоперации успешно выполнили все поставленные задачи.