Бывшая девушка Тимати рассказала, как чуть не оказалась в рабстве из-за продюсера

Москва, 25 февраля. Блогер и модель Екатерина Сафарова со страхом вспоминает о попытках стать певицей. По ее словам, она чуть не попала в рабство из-за недобросовестного продюсера.

Бывшая возлюбленная известного рэпера Тимати пыталась построить карьеру певицы. Она даже выпустила одну композицию, но о славе и выступлениях на большую аудиторию пришлось забыть. Виной тому стал нечистый на руку продюсер, с которым заключила контракт Сафарова. Девушке было всего 18 лет, она еще не так хорошо владела испанским языком, поэтому не разобралась в тонкостях соглашения. Когда звезда решила расторгнуть контракт, ей с большим трудом удалось это сделать.

«Когда я показала его адвокату, тот сказал: «Катя, даже если он захочет тебя продать кому-то, то он может это сделать». У меня был такой уровень стресса, что ничего не хотелось, не было сил, я часто плакала», — поделилась девушка с поклонниками в Instagram.

Екатерина Сафарова получила известность благодаря шоу «Холостяк», в котором женихом был Тимати. Она стала победительницей, но так и не смогла удержать рэпера. Пара рассталась спустя некоторое время после завершения проекта. Девушка после разрыва не отказывается комментировать отношения с музыкантом и делится самыми запоминающимися моментами.