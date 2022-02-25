Москва, 25 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что вернулась на Муз-ТВ из-за большой любви к телеканалу. К тому же ее об этом попросил новый руководитель Захар Бабин.

В 2020-м Кудрявцеву заменили звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Телеведущая узнала об этом не от генерального директора Армана Давлетярова, с которым была в хороших отношениях, а из СМИ.

В итоге Кудрявцева стала новым лицом НТВ, куда ее пригласил генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн. Звезда телевидения так и не смогла восстановить отношения с Давлетяровым.

«История не про то, что я обиделась на замену молодой и красивой. Нет! Это история про дружбу. Это более болезненно. Человек не позвонил, не предупредил. Я узнала о замене из изданий. Разочарование в человеческих качествах меня ранит», — поделилась она с Ириной Безруковой.

В январе прошлого года Давлетяров покинул свой пост, его место занял Захар Бабин. По словам Кудрявцевой, новый руководитель предложил вернуться. Телеведущая ответила, что связана обязательствами с НТВ, но готова иногда вести мероприятия Муз-ТВ. Кудрявцева утверждает — она вернулась только по просьбе Бабина из-за большой любви к каналу.

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