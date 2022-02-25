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Депутат Чернышов указал, как Запад сможет договориться с Россией

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 11:16
Политика
Депутат Чернышов указал, как Запад сможет договориться с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 февраля. Запад должен наконец-то сесть с Россией за стол переговоров и попытаться на равных решить вопросы безопасности и разделения сфер влияния. Только таким образом можно будет установить мир не только на Украине, но и в целом. Об этом рассказал вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Политик подчеркивает, что российская спецоперация на Украине стала единственным возможным ответом на стремительно надвигающуюся угрозу со стороны Запада. США и ЕС пытались использовать Незалежную в качестве плацдарма для борьбы с РФ, но явно не рассчитали свои силы.

«Против нас готовилась война на Украине, свозили летальное оружие со всех европейских стран. Если бы мы подождали еще немного, враг пошел бы на нас», — заявил Чернышов интервью радио «Sputnik на русском».

Депутат Госдумы уверен, что попытки Запада вновь надавить на Россию с помощью санкций не принесут никаких результатов. По его словам, Евросоюз и Соединенные Штаты должны наконец-то понять, что им придется считаться с РФ и сесть за стол переговоров.

Депутат Чернышов указал, как Запад сможет договориться с Россией
Федеральное агентство новостей /

«От санкций никакого диалога не получится. Нужно начинать конкретно разговаривать, Западу нужно проявлять инициативу не по разрушению отношений, а по их налаживанию. Запад должен понять, что дальше идти против всех интересов России нельзя», — объяснил Чернышов.

Вице-спикер подчеркивает, что Россию больше не устроят пустые обещания западных стран. Москве нужны конкретные гарантии и договоренности — только так между всеми сторонами наконец-то можно будет установить мир.

«Времена, когда России отправляли отписки на просьбы о гарантиях безопасности, когда заговаривали нам зубы, навсегда закончились. Западные политики, которые причастны ко всему происходящему, должны сесть за стол переговоров, должны начать диалог. Нужно начать принимать не те решения, которые злят какую-то из сторон, а такие, которые дают реальные гарантии для России. Нам должны гарантировать, что на наш статус, а также на статус недавно признанных ЛНР и ДНР, никто не будет посягать. И это должны быть не просто обещания, это должны быть реальные решения», — считает вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Украинский юрист, публицист, общественный деятель Татьяна Монтян ранее объяснила, каким образом будут действовать страны Запада в ситуации с Украиной.

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