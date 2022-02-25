Российские войска вывели из строя 11 военных аэродромов на территории Украины

Москва, 25 февраля. Оборонное ведомство России сообщило о поражении военной инфраструктуры на территории Украины.

По данным Минобороны РФ, российскими силами в ходе спецоперации на Украине выведены из строя 11 военных аэродромов.

«Выведены из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и "Оса" и 36 РЛС», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ успешно справились со всеми поставленными на день задачами в рамках спецоперации по демилитаризации Украины. Известно, что 14 военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались российским военным.