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Российские войска вывели из строя 11 военных аэродромов на территории Украины

Армия
Российские войска вывели из строя 11 военных аэродромов на территории Украины
facebook.com  /  Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Москва, 25 февраля. Оборонное ведомство России сообщило о поражении военной инфраструктуры на территории Украины.

По данным Минобороны РФ, российскими силами в ходе спецоперации на Украине выведены из строя 11 военных аэродромов.

«Выведены из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и "Оса" и 36 РЛС», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ успешно справились со всеми поставленными на день задачами в рамках спецоперации по демилитаризации Украины. Известно, что 14 военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались российским военным.

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