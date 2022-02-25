Политолог Сосновский посоветовал Зеленскому создать «Вольфшанце» по примеру Гитлера

Берлин, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться хитрым приемом лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, чтобы выйти из сложившейся ситуации в своей стране.

Этим мнением поделился проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, комментируя недавнее решение главы государства. Речь идет об указе, который предполагает создание на Украине ставки Верховного главнокомандующего. Зеленский уже подписал соответствующий документ.

Председателем ставки станет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Стоит отметить, что в указе не указывается конкретное местонахождение ставки. Поэтому вероятно, что она будет располагаться не в Киеве.

Сосновский дал Зеленскому неожиданный совет по выходу из ситуации на Украине. Политолог предложил Зеленскому создать «Вольфшанце» по примеру Гитлера.

«Пусть сразу "Вольфшанце" создаёт. Чего мелочиться? И бандеровцам название понравится», — отметил эксперт в Telegram-канале.

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Таким образом Сосновский намекнул на тайное убежище Гитлера на территории Польши. Оттуда лидер Третьего рейха давал распоряжения по нападению на СССР.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости создания антивоенной коалиции. Он подчеркнул, что Украина должна обсудить сложившуюся ситуацию с Россией за столом переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.