Минобороны РФ сообщило о взятии территории в районе Чернобыльской АЭС под контроль ВДВ

Киев, 25 февраля. Воздушно-десантные войска РФ договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило российское военное ведомство.

В сообщении Министерства обороны России отмечается, что радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме, персонал продолжает обслуживать объекты станции в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешном ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации, российские войска выполнили все поставленные задачи.