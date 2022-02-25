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Минобороны РФ сообщило о взятии территории в районе Чернобыльской АЭС под контроль ВДВ

Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии территории в районе Чернобыльской АЭС под контроль ВДВ
youtube.com

Киев, 25 февраля. Воздушно-десантные войска РФ договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило российское военное ведомство.

В сообщении Министерства обороны России отмечается, что радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме, персонал продолжает обслуживать объекты станции в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешном ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации, российские войска выполнили все поставленные задачи.

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