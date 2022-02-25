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Офис Зеленского: Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе

Политика
Офис Зеленского: Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе
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Киев, 25 февраля. Власти Украины хотят провести переговоры с российской стороной по ситуации в Донбассе. Об этом сообщил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Украинские СМИ со ссылкой на Подоляка пишут о готовности Киева к переговорам с Москвой о нейтральном статусе. При этом в офисе президента страны Владимира Зеленского требуют гарантии безопасности для своего государства.

«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», — ссылаются журналисты на Михаила Подоляка.

Ранее с аналогичным заявлением выступал и сам Зеленский. Он отметил, что готов обсудить с властями России нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

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украина россия донбасс подоляк
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