Глава ДНР Пушилин анонсировал расследование военных преступлений Киева

Донецк, 25 февраля. Военные преступления киевского режима будут расследоваться. В этом уверен глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он заверил жителей ДНР, что обстановка для них сейчас безопасна. По желанию людей можно эвакуировать в Россию.

Пушилин также рассказал о гуманитарной помощи, которая поступает из разных регионов России. Она включает в себя не только продукты питания, но и средства личной гигиены. Политик подчеркнул: все предприятия республики сейчас работают, но не в полную мощность.

Власти ДНР недавно сообщили о гибели шести мирных жителей на территории республики. Смерти фиксировались в течение восьми дней эскалации.