Муж Глюкозы признался, что подумывал о разводе с поп-исполнительницей

Москва, 25 февраля. Брак певицы Глюкозы находился на грани распада в 2019 году. Бизнесмен Александр Чистяков подтвердил эти слухи в беседе с журналистами.

Кризис в отношениях между Александром Чистяковым и певицей Натальей Ионовой (Глюкоза) долгое время оставался на уровне домыслов. Так, исполнительницу заметили без обручального кольца на пальце. Она также удивила бдительных поклонников, когда начала ходить на светские мероприятия без супруга, о котором раньше отзывалась с нежностью. Звезды не подтверждали предположения о разводе и спустя время слухи сошли на нет.

Как оказалось, подозрения фанатов не были беспочвенными. Чистяков признался, что подумывал расстаться с Ионовой, передает Tatler.

«У нас разговор дошел до такого градуса, когда мы произносили слова, что такая опция есть», — признался Чистяков.

Бизнесмен отказался вдаваться в детали разногласий с супругой. Однако кризис в отношениях певицы явно остался позади. В соцсетях пары вновь стали появляться романтичные публикации, а супруги все чаще появляются на публике вместе.

Ранее экс-звезда шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко начала процедуру развода с дизайнером Алексеем Солодовниковым. Знаменитость поделилась этой новостью с подписчиками и дала понять, что рада расстаться с экс-возлюбленным.