Украинцы рассказали, как провели ночь в метро Киева и Харькова

Жители Киева и Харькова провели минувшую ночь на станциях метрополитена. Тысячи людей спали на полу, ступенях или на сидениях вагонов. Кто-то успел принести одеяла и разместиться поудобнее, некоторые просто спали, облокотившись на сумки. Как рассказала ФАН киевлянка Елена, они вместе с родственниками провели эту ночь на станции метро «Теремки».

«Ночью было шумно. Все слышали взрывы. Люди боятся, многие до сих пор остаются в метро. На улицах людей мало, воют сирены, поэтому горожане прячутся в укрытия», — сказала киевлянка.

Собеседница ФАН планирует попытаться выйти из подземки и попасть домой, чтобы принять душ, приготовить еду.

Некоторые спускаются в метро семьями, забирая и питомцев ― кошек, собак, ящериц, хомяков.

«Вчера в шесть утра проснулись от взрывов. Днем было тихо. Сегодня снова в семь утра проснулись от сирены, убежали с мамой и кошкой в метро — мы тут почти два часа. Не верю, что это происходит на самом деле. Очень страшно», — сообщила жительница Киева Дарья К.

«Как и весь Харьков, проснулась в пять утра. […] Когда зазвенели стекла, приняла решение уводить семью в метро. […] Потом спокойно заняли пол на платформе, расстелив что у кого было: начиная от картонок и кариматов, заканчивая одеялами и подушками — и стали тихо ждать. Уткнулись в телефоны и передавали друг другу сводки. Было много с маленькими детьми. Насчитала 17 собак, включая своего, трех кошек, одного хомяка в царской клетке и черепаху. И все спокойно сидели ночь и ждали, верили. Было много иностранных студентов, в два ночи зашел цыганский табор. И ничего, потеснились и все разместились», ― написала харьковчанка Елена К.

При этом, по ее словам, работники метрополитена помогали людям, приносили воду, беспрепятственно открывали туалеты и давали возможность зарядить телефоны.

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