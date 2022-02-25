Ростуризм сообщил о 150 тысячах путешественников в южных городах России

Москва, 25 февраля. Около 150 тысяч туристов находятся в южных городах России, где накануне закрыли аэропорты, сообщили в Ростуризме.

Большая часть путешественников находится в Крыму и Краснодарском крае. На данный момент Ростуризм и Минтранс РФ формируют перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда воздушных гаваней.

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — рассказали представители Ростуризма.

Ввиду временного закрытия аэропортов в Анапе и Краснодаре были введены дополнительные рейсы на железнодорожном транспорте. Расписание 24 февраля дополнили два поезда из Адлера в Москву.