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Ростуризм сообщил о 150 тысячах путешественников в южных городах России

Общество
Ростуризм сообщил о 150 тысячах путешественников в южных городах России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 25 февраля. Около 150 тысяч туристов находятся в южных городах России, где накануне закрыли аэропорты, сообщили в Ростуризме.

Большая часть путешественников находится в Крыму и Краснодарском крае. На данный момент Ростуризм и Минтранс РФ формируют перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда воздушных гаваней.

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — рассказали представители Ростуризма.

Ввиду временного закрытия аэропортов в Анапе и Краснодаре были введены дополнительные рейсы на железнодорожном транспорте. Расписание 24 февраля дополнили два поезда из Адлера в Москву.

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