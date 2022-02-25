Киев не исключает диалог с Москвой, ВСУ атаковали ДНР: как проходит спецоперация РФ по защите Донбасса

Представители Луганской и Донецкой Народных Республик отчитались об обстрелах их территорий со стороны украинской армии. В ДНР за сутки зафиксировали 139 нападений, в некоторых случаях с применением тяжелой артиллерии. По меньшей мере двое мирных граждан погибли и еще несколько получили ранения. На территории ЛНР по состоянию на 3 часа ночи было зафиксировано 33 обстрела десяти населенных пунктов.

В то же время не менее 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) упали на территорию России, раненых нет. Порядка 20 домов в Крыму были повреждены. В то же время есть и положительные стороны: водная блокада полуострова, ранее инициированная Киевом, официально окончена.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о подготовке временной эвакуации всех своих сотрудников с территории Украины. В стране стартовала всеобщая мобилизация, рассылка повесток уже началась.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека», — сказал украинский лидер Владимир Зеленский и отметил, что западные санкции оказались неэффективными.

Также он предположил, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно состоится. Президент Украины выразил надежду, что это случится как можно раньше, чтобы минимизировать потери.

По словам Зеленского, украинская сторона не боится переговоров с Россией и теперь не исключает даже обсуждения темы нейтрального статуса страны, однако ему нужны гарантии безопасности.

При этом украинские СМИ со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщают о том, что на фоне продолжающихся боевых действий около 100 тыс. человек покинули свои дома.

Операция по обеспечению безопасности в Донбассе началась по приказу российского президента Владимира Путина рано утром 24 февраля. Она была инициирована после признания Россией независимости ЛНР и ДНР на фоне нового обострения в регионе. Как сообщают в Минобороны РФ, целью точечных ударов российских ВС является исключительно военная инфраструктура, в то время как города находятся вне опасности. За первый день операции средства противовоздушной обороны ВСУ были полностью подавлены, а армейские аэродромы с большей частью техники выведены из строя.