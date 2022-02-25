Глава МИД Франции Ле Дриан пообещал Зеленскому помочь в случае угрозы его безопасности

Париж, 25 февраля. Париж сможет оказать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае необходимости. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский дипломат пообещал Зеленскому помочь при угрозе его безопасности. О поддержке Киева также заявили президент страны Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они указали на солидарность Парижа и Берлина с Киевом.

Ранее Зеленский обратился к «бухарестской девятке» с просьбой о помощи. Также лидер Украины потребовал от членов объединения ввести антироссийские санкции. Такой призыв связан с признанием РФ независимости ЛДНР.

В МИД РФ неоднократно высказывались по ограничениям со стороны Запада. Во внешнеполитическом ведомстве назвали эти санкции нелегитимными и необоснованными.